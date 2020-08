Ignazio Moser e Andrea Damante, come se la spassano. Selvaggia Lucarelli li massacra

Giada Oricchio 19 agosto 2020 a

Andrea Damante e Ignazio Moser sono la coppia a sorpresa dell'estate: improvvisamente single e improvvisamente nel mirino di Selvaggia Lucarelli che li bacchetta: "Due geni". Andrea Damante di professione dj ha riempito le discoteche di Gallipoli e della Costa Smeralda pubblicando su Instagram le foto degli assembramenti in barba al Covid-19: nessun distanziamento sociale e nemmeno l'ombra delle mascherine. E come ha notato la Lucarelli gli stessi Damante e Moser non indossavano la mascherina, così li ha presi in giro ripostando gli scatti di alcune loro storie: "Tutti con la mascherina compresi i due geni".

Nel frattempo, i due amici se la spassano in Sardegna e "flirtano" senza le storiche fidanzate Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Pausa di riflessione? Forse qualcosa di più perché proprio a una serata a Porto Cervo, Damante ha sponsorizzato Moser jr. urlando dalla consolle: "A tutte le single della Sardegna qui c'è il mio amico Ignazio...".