Ignazio Moser e Anna Safroncik: lui sbotta, lei smentisce il flirt: sono con il mio ragazzo

Giada Oricchio 15 agosto 2020 a

a

a

Ignazio Moser a petto villoso e capelli bagnati smentisce il flirt con Anna Safroncik e poco dopo l'attrice via Instagram conferma che si tratta di una bufala peggio della borsa Kelly di Olivia Paladino. Perché lei, a differenza del bel Moser, è fidanzata. E se lui si era mostrato testosteronico e un po' volgarotto con quelle catenine d'oro, lei si mostra in tutta la sua algida eleganza.

Perfino snob quando scrive: "L'eleganza non è solo un fattore estetico. La classe risiede nel restare al di sopra delle stupide provocazioni e del gossip, ma quando è troppo è troppo. Cedo di un solo passo alla mia riservatezza per dirvi che sono in vacanza con il mio ragazzo!! E non ho il dono dell'ubiquità. Attenti alle fake news". Insomma, un altro triangolo inesistente.