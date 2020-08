Svastica sulla torta di compleanno. Elga e Serena Enardu massacrate sul web

Giada Oricchio 14 agosto 2020 a

Orrore alla festa di compleanno. Le gemelle Elga e Serena Enardu hanno pubblicato su Instagram foto e video della torta di una loro amica. Ma a saltare agli occhi è stata l'ignobile decorazione: una bandierina con la svastica nazista. Nessuna vergogna: la festeggiata fa ironia sul simbolo dell'Olocausto, mentre l'ex tronista con il marito e l'ex concorrente (a forza) del GFVip 4 ridono in modo sguaiato e scherzano senza avere la minima cognizione della gravità del gesto. Anzi, nel video postato su Instagram, Serena ride compiaciuta per la trovata e con grande superficialità dice: "L'ignoranza non ha fine... noi avevamo chiesto una bandierina della pace".

Io non ho parole, anche il video pic.twitter.com/Uz1EpGqzcD — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020

Solo dopo la pioggia di commenti indignati ("certe persone vanno lasciate nel dimenticatoio", "distanza di sicurezza dalle Enardu", "defollow immediato") e le critiche per l'ignoranza del gesto, le due sorelle sarde hanno cancellato la clip e nelle foto la svastica è stata coperta con le emoji. Ma nessuno dei presenti si è scusato per la terribile gaffe. Il rattoppo peggio del buso.