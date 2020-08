Un lato B da sturbo. Il dettaglio sexy di Raffaella Fico fa sognare il web

Francesco Fredella 11 agosto 2020 a

a

a

La temperatura sale. Non solo per il caldo, ma anche perché le foto di Raffaella Fico fanno impazzire il web. A Mykonos la bella Raffaella si sta rilassando con il suo fidanzato, Giulio Fratini. Per Forbes è uno dei più talentuosi giovani imprenditori under 30. E la Fico, che sta vivendo una storia d’amore bellissima, lo descrive così: “Il mio fidanzato è differente”.

Raffaella Fico bomba sexy. Chi è il nuovo fidanzato

Verissimo perché tra loro c’è un rapporto bellissimo. La showgirl sui social vuole raccontarlo apertamente mentre lui le scatta alcune foto in bikini (super sexy). Così, Giulio - dopo le foto- spalma la crema sul corpo di Raffaella: si tratta di un particolare che piace tanto ai follower, totalmente in delirio per questa nuova coppia. Insomma, un dettaglio sexy che non passa in sordina. Sicuramente questa loro vacanza ha tutto il sapore della prima luna di miele. E’ presto per fare programmi, ma Raffaella e Giulio sono sicuramente la coppia dell’estate. Che dà un calcio a tante altre coppie finite sui giornali dopo vari addii. Loro si amano. Sono felici e contenti. E c’è il lieto fine in questa favola.