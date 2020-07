Raffaella Fico bomba sexy in vacanza. Chi è il nuovo fidanzato

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

a

a

Roba da restare senza fiato. Raffaella Fico, napoletana doc, fa sognare i fan prima con alcuni scatti da urlo in bikini. In costiera amalfitana fa salire la temperatura. Caldo. Caldissimo. Atmosfera rovente. Alimentata dalla notizia del nuovo fidanzato, arrivato nella vita dell’ex di Balotelli. Si tratta di Giulio Fratini, che Forbes (la prestigiosa rivista economica) inserisce tra i migliori imprenditori under 30.

Video su questo argomento Raffaella Fico da impazzire: come si scatena su TiTok Silvia Sfregola

Raffaella e Giulio hanno postato alcune foto insieme. Non ci sono dubbi: chiamatelo amore. Una notizia bellissima per Raffaella, che ritrova il sorriso. E fa sognare i fan.