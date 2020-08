Elisabetta Gregoraci, la foto su Instagram scioglie i fan: mutandine e pizzo nero

Giada Oricchio 07 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci, prossima concorrente del GFVip5, conquista i follower con una pagina Instagram all'insegna del vedo-non vedo. L'ex signora Briatore ha pubblicato una foto dove appare in completo intimo nero dalle trasparenze tattiche e audaci: il fisico marmoreo e il seno florido hanno fatto incetta di like tra cui quello di Fabiana Ecclestone, figlia dell'ex boss milionario della F1. Per la 40enne calabrese è un'estate da mamma single: smentita l'indiscrezione che la voleva vicina a Matteo Mammì, ex fidanzato storico di Diletta Leotta.