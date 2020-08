Elettra Lamborghini snobba Chiara Ferragni e pensa al matrimonio: cosa faremo con Afrojack...

05 agosto 2020 a

Elettra Lamborghini presto sposa e Giusy Ferreri respingono i paragoni con Baby K e Chiara Ferragni , piuttosto si sentono "la risposta italiana ad Ariana Grande e Lady Gaga". Almeno a sentire Elettra, più a suo agio con le polemiche social. Le due risuonano dagli altoparlanti balneari con il singolo La Isla. Una canzone a suo modo figlia del lockdown, che la Lamborghini ha passato "con tanta voglia di cambiamento e di rimettersi in carreggiata, in casa insieme al mio fidanzato, con cui ora mi sposo", dice in un'intervista al Corriere insieme a Giusy Ferreri.

L'ereditiera più social che c'è parla anche del futuro marito, Nick Van de Vall, in arte Afrojack. A settembre convoleranno a nozze sul Lago di Como. "Stiamo provando torte dalla mattina alla sera : la sera torniamo a casa rotolando! Non abbiamo voluto rinviare ancora a causa del Covid, il prossimo anno sarà molto intenso a livello professionale per entrambi e comunque lo avremmo fatto lo stesso, anche se fossimo stati senza ospiti, perché era una data significativa per noi. Non saremo in tanti, ma anche Giusy Ferreri sarà tra gli invitati: ancora non lo sapeva, glielo sto dicendo ora".