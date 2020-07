Esclusive, dirette tv e maratone: il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack è già un evento

24 luglio 2020 a

Il royal wedding dei social italiani sarà celebrato a settembre. A convolare a nozze saranno l'ereditiera influencer e cantante Elettra Miura Lamborghini e il dj-producer Nick van de Wall in arte Afrojack. Il matrimonio dovrebbe essere trasmesso in diretta da Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, mentre il canale RealTime potrebbe dedicare all'evento addirittura una maratona.

Per la data si parla del 6 settembre. Tra le poche certezze c'è l'organizzazione che sarà del wedding planner e mastro in tv di eleganza Enzo Miccio. E la location? La famiglia Lamborghini spinge per Bologna, Elettra a quanto pare per il vippissimo Lago di Como (si parla di Villa Balbianello).