Benedetta Rossi ha un rivale in cucina. La sfida ai fornelli è servita

Angela Di Pietro 26 luglio 2020

a

a

Un rivale in casa: Benedetta Rossi, la chef più amata dagli italiani, viene "sfidata" in cucina dall'adorabile marito Marco il quale, davanti alle torte rigonfie e profumate, davanti agli sformati carismatici ed alle gustose ricette che la moglie propone, decide di mettersi ai fornelli pure lui. Lo fa con l'umorismo che lo contraddistingue, con la cifra comica ed intelligente che gli è propria.

E allora spiega ai milioni di followers come preparare un panino con tonno, carciofini e pomodori (ma discute con Benedetta sul timo: metterlo o no?). Marco aveva già proposto con successo i ghiaccioli di tisana, dal momento che la chef marchigiana adora una tisana calda quando è stanca. "Next level" ha scherzato il marito quando si è messo a preparare i panini per il pranzo con la moglie. Attenzione Benedetta, Marco ti ruba il mestiere.