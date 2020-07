Dramma per Benedetta Rossi, cosa è successo al suo orto

Angela Di Pietro 25 luglio 2020 a

Il dramma di Benedetta Rossi, la chef più amata dagli italiani. Nel pomeriggio di ieri una violenta grandinata ha distrutto il suo orto. Il maltempo si è abbattuto sulla campagna pascoliana in cui Benedetta vive con il marito Marco e l'adorabile cane Nuvola, nelle Marche. Con milioni di followers, libri di ricette e programmi di cucina, questa signora mite e garbata ha conquistato le massaie italiane e non solo con lo stile contadino e rassicurante.

Merito suo ma anche del marito al quale è delegato l'importante aspetto amministrativo e "social" dell'attività della moglie. La grandinata di ieri ha distrutto l'orto di Benedetta ma, come ha fatto osservare l'adorabile Marco, in serata sul casale in cui vivono si è spinto un meraviglioso arcobaleno. Insomma un dramma a lieto fine.