Ballando riparte con le “palettate” di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino

Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli affilano le palette e la lingua per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di RaiUno, dove spicca la presenza di Alessandra Mussolini.

Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci rimandato la scorsa primavera a causa dell'epidemia da Coronavirus, partirà il 12 settembre su RaiUno, i 5 giurati lucidano le scarpette e promettono che sarà un'edizione da fuochi d'artificio grazie anche al super cast. In 5 mini clip postate sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, Selvaggia Lucarelli dà un umoristico benvenuto ad Alessandra Mussolini, vero colpo della Carlucci: "Ho notato la presenza di concorrenti carismatici, oserei dire ingombranti, tra questi Alessandra Mussolini, sono felice che ci sia. Probabilmente crede che Ballando sia una dittatura che può gestire, ma Ballando è una dittatura in cui il dittatore sono io!".

Punzecchiature più caustiche da Fabio Canino: "Ho rispolverato le palette... Voglio dire che è giusto che Ballando vada sulla Rai perché noi facciamo servizio pubblico. Vogliamo parlare di tutti quei politici che finita la loro carriera vengono da noi? Meglio lì che da altre parti. Venite! Non andate in Parlamento. Da noi al massimo sbagliate un cha cha cha, in Parlamento sono guai".

Tra gli altri giurati: Guillermo Mariotto ha annunciato un'edizione "di follia" e la maestra Carolyn Smith si è detta entusiasta di ritrovare la sua famiglia televisiva e il pubblico. Nel cast, oltre la Mussolini, figurano Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, il puglie King Toretto al secolo Daniele Scardina, Gilles Rocca, Rosalinda Celentano, Holaf, Elisa Isoardi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Vittoria Schisano, Lina Sastri e Tullio Solenghi.