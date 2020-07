Temptation Island, Lorenzo Amoruso: "Non mi merito questo. Ho giurato amore a Manila sulla tomba di mio padre"

Giada Oricchio 24 luglio 2020 a

a

a

L’unica storia degna di un futuro a lieto fine a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, è quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre”.

Temptation Island, Pietro bacia una tentatrice e fa la morale a Antonella Elia. I fan insorgono su Wikipedia

Manila e Lorenzo sono bellissimi e sono innamorati nonostante le insofferenze dell’ex Miss Italia: “Lo vedo solo nel weekend. Ho bisogno di un appoggio concreto, di una situazione stabile e quotidiana anche perché lui non lavora a Firenze e quindi potrebbe trasferirsi a Roma. Io non ho paura di stare da sola, ho due figli e non mi annullo per un uomo”. A consolarla purtroppo c’è la diabolica Anna che, grazie alla sua visione arcaica della coppia, le dà i peggiori consigli di sempre: “Gli uomini vanno spinti a fare un matrimonio o un figlio altrimenti non lo faranno mai”. Lorenzo è sconcertato dalle parole di Manila, per lui sono una pugnalata alle spalle, prova una grande delusione e affida i suoi pensieri all’immensità del mare. Al falò con Filippo Biscigia mette in fila le incongruenze: “Io vado durante la settimana non il weekend perché faccio l’opininista e le partite di calcio ci sono sabato e domenica. Lei parla di nozze, ma non è divorziata ufficialmente quindi come si fa? Io so che le è mancato molto prima, ma sono entrato in punta di piedi nella sua vita, voglio bene ai suoi figli ed è stata lei a voler tenere segreta la relazione per due anni. Sono stato tanto fortunato nella vita, finora non ho condiviso niente con una donna, adesso mi sentivo di farlo. Sono stato io a cercarla e a volerla. Abbiamo parlato anche di un figlio. Non sarei mai così vile di non prendermi cura di lei. Fa un gioco sporco. Ha più attributi di un uomo, ma non deve farmi passare per un fannullone”. E al villaggio viene sopraffatto dall’amarezza: “Mi fa male tornare single di nuovo. Io le ho giurato amore sulla tomba di mio padre. La nostra storia non si merita questa me**a. Io la amo a prescindere ma cosa ho fatto per meritare questo?”. Per Manila Nazzaro nessun filmato, ma è felice: “L’ho visto nei video delle mie amiche. Sono orgogliosa di come ha provato a mettere al suo posto Pietro e come si comporta con gli altri fidanzati. Mi ha dimostrato di essere serio e affidabile”. Martedì 28 luglio su Canale 5, la quinta puntata di Temptation Island.