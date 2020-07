Temptation island, falò di confronto tra Annamaria e Antonio: "Sei un porco"

Giada Oricchio 24 luglio 2020 a

Falò di confronto tra Annamaria Laino e Antonio Martello nella quarta puntata di Temptation Island, in onda giovedì 23 luglio su Canale 5: "Hai fatto il porco per due settimane".

Antonio, 33 anni, parla e si muove con la leggiadria di un elefante in una cristalleria: sbava sulla tentatrice Ilaria, ma si tiene la porta aperta con la fidanzata 43enne che lo mantiene. La donna apre i condotti lacrimali su tutti i lettini: “Mi ha spaccato il cuore in due parti”, mentre lui, i cui tratti somatici avrebbero catturato l’attenzione di Lombroso, fa il cicisbeo con la single Ilaria, compreso il bagno in mare all’1.30 di notte. A fargli la paternale ci pensa lo sconclusionato Pietro Delle Piane: “Smettila. Stai tutto il giorno isolato con questa, c’è la tua ragazza dall’altra parte”. Al primo falò Annamaria sfoggia uno dei tanti vestiti sobri del suo stupefacente guardaroba: un blu elettrico metallizzato arricchito con un fiore d’oro di paillettes che nemmeno Lady Gaga avrebbe osato. Filippo Bisciglia la bombarda con tre video e la signora: “Io ti distruggo, ti distruggo, ma che idiota è questo?! Non lo accetto così”. Intanto, la redazione spamma sottotitoli sugli RVM perché gli uomini, compreso il saputello Pietro, non hanno i rudimenti del congiuntivo. Ilaria vorrebbe frequentare Antonio fuori da Temptation Island e quello grugnisce appagato, ma Annamaria è lapidaria: “A fare le sue ca**te ci vuole veramente poco, lui non può imparare a diventare uomo quanto io sono donna”. Vuole il falò di confronto però Filippo Bisciglia la invita a rifletterci. Un errore perché la mattina successiva nel pinnettu la donna vedrà i due allocchi scambiarsi il numero di telefono: la redazione censura però a giudicare dalla lunghezza del bip, Antonio le avrà dato anche i numeri delle sim segrete. Il faccia a faccia è inevitabile e Manila Nazzaro la carica a molla: “Annamaria, non ci deludere, mangiatelo”. Bisciglia va dal 30enne napoletano e lo tira fuori per un orecchio dalla vasca idromassaggio, ma quello sembra non capire: ridacchia, emette suoni gutturali, si giustifica e Lorenzo Amoruso lo riporta con i piedi per terra: “Ha ragione lei, hai fatto le solite cose. Ilaria, vai via per favore!”. Quella si allontana piangendo. Per la gioia: il trono si avvicina. Davanti a queste immagini, Annamaria non si commuove: “Gli ho rovinato la vacanza, va a casa, prende il bancomat e va in vacanza. No aggratis”. Antonio si siede sul tronco e in onore della regola: “Se ti chiedono, nega”, fa la faccia di bronzo: “Ho capito tutti i miei errori”, “Anche questo errore?” domanda la fidanzata stupita, “Quale errore?” ribatte quello. Come volevasi dimostrare: ha la malattia delle donne e la patologia della vigliaccheria. E’ Annamaria show in terribile vestito aragosta: “Hai fat o puorco per due settimane. Tieni il testosterone fino a ca’, ti ha oltrepassato il testosterone. Sesso, sesso. Lorenzo l’ha dovuta cacciare. Tu mi vedi come mamma, come quella che ti dà un posto per dormire. Mi hai tenuto perché nun ti ho fatto manca’ niente ma non hai alcuna forma di amore nei miei confronti”. Antonio si arrampica sugli specchi e più si arrampica, più scivola in basso. Vorrebbe dire che è colpa di Annamaria perché non si è messa in gioco, ma la donna è ferma: “Adesso vedi quanto hai fatto schifo. Hai eluso le telecamere, i microfoni, vi siete toccati sott’acqua, vi siete scambiati i numeri. Che hai ritto qui?! Traduco: cosa hai detto?”. E purtroppo finisce così: falò interrotto e appuntamento a martedì 28 luglio con la quinta puntata di Temptation Island.