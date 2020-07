L'estate fa scoppiare le coppie di Uomini e donne

Giada Oricchio 23 luglio 2020 a

Dio li fa, Maria De Filippi li accoppia, l'estate li divide. Sono gli amori di "UominieDonne", il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Tina Cipollari, Giovanna Abate, Gemma Galgani hanno detto addio ai rispettivi fidanzati. Ritorno di fiamma, invece, per Giulia De Lellis e Eleonora Rocchini.

Le luci si spengono, i suonatori vanno via portando sottobraccio i sentimenti. È successo a Giovanna Abate e Sammy Hassan. La tronista ha scelto il padre 35enne nell'ultima puntata di "UominieDonne". Erano i primi giorni di giugno. Non sono arrivati al solstizio d'estate. Due foto su Instagram, le prime pubblicità e poi il gelo e il silenzio. Il dolore è così forte che nessuno dei due ne vuole parlare, lo faranno quando si sentiranno pronti. Così hanno detto ai follower che chiedevano spiegazioni. Ma si sa che un "cuore lasciato in una 24 ore", ama le discoteche e le feste. Così lei mette l'àncora a Capri insieme agli amici tra cui Umberto, il ballerino figo di Amici che in realtà sarebbe lì non per la pretenziosa mora, ma per fare compagnia a un collega, mentre Sammy esce con l'ex moglie e altre amiche. A settembre, quando riapriranno i cancelli degli studi Elios di Via Tiburtina, ne sapremo di più.

E passiamo a Gemma Galgani, la star del Trono Over. Ha salutato il pubblico felice di poter frequentare Nicola Vivarelli, alias Sirius, 44 anni più piccolo, al di là delle telecamere e di strappargli il primo fatidico bacio d'amore e non d'amicizia. Dopo essere stata pizzicata con il toyboy per le strade di Roma, cosa fa? Sparisce, evapora, si dilegua. Lo ha confessato l'ufficiale di Marina Mercantile Nicola in una delle numerose dirette quotidiane su Instagram: "Mi chiedete di Gemma. Non so che rispondervi. Mi vedete triste perché l'ho invitata diverse volte, vorrei che fosse qui, ma si vede che ora non vuole venire". Val la pena di notare che Vivarelli non si stacca mai dal cellulare: dalla pasta con alici al sudore per gli addominali passando per l'orto della mamma, sappiamo tutto della sua vita impegnata, peccato che disse a Gemma che non rispondeva alle sue telefonate perché non era un "smartphone addict". Il blogger Amedeo Venza ha ufficializzato la fine della storia (ma quando è nata?!) scrivendo sui social: "Fine della barzelletta! Gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata... addio sogni di gloria". La Galgani tace: su Instagram non posta alcunché dal 3 luglio. Anche per loro è già pronta la sedia rossa. Il terzo addio sarebbe quello tra l'opinionista di "UominieDonne" Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo. Qui i sentimenti sono veri. L'amore è sbocciato dopo la separazione di Tina con Kikò Nalli, parrucchiere ed ex GF. Sembravano destinati alle nozze, ma secondo il settimanale "DiPiu" il legame è archiviato. La "tronista degli opinionisti TV" vorrebbe rimettere insieme i cocci della sua famiglia. Medita un ritorno con Kikò, attualmente fidanzato con Ambra Lombardo?

Coppie scoppiate e coppie riaccoppiate. Nella seconda categoria rientrano i Damellis: Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'influencer dichiarò: "Torneremo insieme l'anno del mai". Era questo disgraziatissimo e sciagurato 2020. A quanto pare, l'amore ardeva sotto la cenere e sotto le mentite spoglie dei flirt di turno (lei con Iannone, lui con Sara Croce). Si sono rituffati tra le braccia l'uno dell'altro durante il lockdown, poi l'ufficialità e infine l'estate a Forte dei Marmi con l'idea di un figlio, almeno per accontentare la madre del dj veronese che non vede l'ora di diventare nonna. Intanto Damante fa le prove da "bravo papà" con le nipotine della fidanzata. Infine val la pena celebrare e alzare i calici al fidanzamento bis di Eleonora Rocchini e Oscar Branzini. Si sono conosciuti a "UominieDonne" qualche anno fa: carini e molto spontanei. Il tronista la scelse e si vissero senza paura fino all'anno scorso quando saltò fuori che la simpatica gelataia lo aveva tradito con il fidanzato della cognata in pectore, cioè la sorella di Oscar (precisiamo che ci si perde altrimenti). Sui social si consumò un melodrammone da far impallidire Daydreamer. Sembrava chiusa per sempre, ma anche in questo caso non è mancato il colpo di scena. È arrivato il sacramento del perdono e la passione si è riaccesa. Felice estate e buon "UominieDonne" a tutti.