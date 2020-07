Francesca Cipriani chiede aiuto a Maria De Filippi. Cosa vuole fare per amore

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

“Maria aiutami a trovare l’amore”, il sogno della Cipriani svelato in una telefonata. Ha le idee chiare Francesca Cipriani. Vuole trovare l’amore, il principe azzurro. Come? In televisione. “Mi piacerebbe fare la tronista. Mi appello a Maria”, racconta al telefono la Cipriani che, reduce da un super party di compleanno a Milano, continua a sognare Uomini e donne.

“Farei la tronista, ma non la tentatrice. Sono molto fedele e non riuscirei bene in quel ruolo, precisa. “Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova…va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore”. Nei prossimi giorni Francesca sarà in Puglia per un nuovo progetto lavorativo. Tutto top secret.