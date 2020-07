Uomini e donne, Maria De Filippi infuriata perché vogliono rubarle l'idea

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Nessuno tocchi Uomini e donne. Nessuno lo imiti. Per carità: i telespettatori non gradirebbero. Ma adesso ci prova la Rai che lancia Love Game. Alla conduzione da settembre ci sarà Carolina Rey. Si tratta di un format che sembra la fotocopia dell’amatissimo Uomini e donne, gioiello tv inventato da Queen Maria. A sganciare la bomba è Davide Maggio. Ma Carolina Rey (emergente in tv) riuscirà nell’impresa titanica? Queen Maria è imbattibile. Gli ascolti sono stellari: Tina, Gemma e Sperti potrebbero suonarle di santa ragione allo pseudo clone della Rey. Intanto, non è ancora ben chiaro come sarà questo format. Chi ci spiffera le prime indiscrezioni dice che è tutto in salsa Uomini e donne. Strano, ma vero.