23 luglio 2020

Achille Lauro se ne frega. E pubblica il poster censurato che doveva apparire per le strade di Milano. Il cantante è raffigurato come una barbie crocifissa su una croce di dolcetti. Niente da fare per la censura.

Ma le provocazioni di Lauro non finiscono qui e su Instagram spunta proprio il poster col crocifisso. Guardare per credere.