Paparazzati a cena, Ibrahimovic in tackle tra Diletta e King Toretto

Zlatan Ibrahimovic irrompe tra Diletta Leotta e King Toretto, soprannome del pugile Daniele Scardina. In questa estate avara di gossip, si contano solo due presunti triangoli, quello di Alessia Marcuzzi-Stefano De Martino-Belen e quello di Scardina-Leotta-bionda misteriosa.

Da un mese King Toretto e Diletta, che hanno trascorso la quarantena insieme nell'appartamento milanese della presentatrice tascabile, non appaiono più insieme: sembra che lui l'abbia tradita con una bionda di origine straniera. In assenza di "preziosi" commenti ufficiali, ci si può affidare solo all'arte della speculazione. La conduttrice di Dazn è stata paparazzata a cena con Ibrahimovic prima di partire per una vacanza tutta al femminile in Sicilia. Il settimanale Chi, oggi in edicola, pubblica le foto, ma in realtà attovagliati con i due protagonisti di uno spot c'erano anche le amiche di lei. Non proprio una cena romantica, dunque. Il pugile invece si è spiaggiato a Ibiza con gli amici e pubblica primi piani riflessivi. La lontananza geografica equivale a rottura del cuore? Ed è definitiva? A giudicare dai like reciproci dei due (ex?) fidanzati alle foto su Instagram, l'ultimo poche ore fa, sembrerebbe di no. O perlomeno è un addio amichevole.