Diletta Leotta è tornata single: addio a Daniele Scardina

L'amore era sbocciato proprio un anno fa. Ma tutti l'avevano bollato come un fuoco di paglia, un amore estivo che si sarebbe spento in autunno. E, invece, loro sono andati avanti per un anno intero. Poi però l'amore è scoppiato. Almeno così dice la copertina di Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti che annuncia con un post su Instagram la rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina.

La bella giornalilsta di Dazn, e il pugile di Rozzano, soprannominato King Toretto, sarebbero in crisi dopo un anno di love story vissuta anche durante il lockdown. Che sia stata proprio la convivenza forzata a far saltare gli equilibri, come è accaduto a moltissime coppie? In effetti l'ultimo post insieme risale addirittura ad aprile proprio durante il picco dell'epidemia italiana di coronavirus. Un video insieme su Tiktok e poi più nulla.

I balletti su Tiktok ora la Leotta li fa da sola o con l'altra metà lavorativa, a Radio 105, Daniele Battaglia . Chissà se le vacanze estive ci proporranno novità sentimentali per la bombastica Diletta.