Aurora Ramazzotti si mostra così. La foto senza trucco sorprende tutti

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: ci vuole coraggio... La perfezione? Non esiste

Giada Oricchio 18 luglio 2020 a

Aurora Ramazzotti mette k.o. i luoghi comuni, i filtri e le facce di plastica e senza trucco e senza inganno mostra su Instagram i brufoletti sul viso. I follower applaudono.

Aurora fa outing: ha la pelle del viso imperfetta. Su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato una foto che esce dai canoni del social della bellezza per eccellenza e rompe la bolla della perfezione filtrata. Aurora scrive: "Per postare una foto così ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza e il suo peso. Essere umani su questa piattaforma sembra quasi strano. Anche io gioco la mia parte ma mantengo sempre una parte di verità perché non mi piace fingere di essere un'altra (...). Sfrutterò questa piattaforma per ricordare che la perfezione non esiste e non è neanche bella. Siamo belli noi con le nostre cicatrici". A giudicare dai commenti sotto il post, Aurora ha fatto centro. Perché la vita è social, ma non è un social.