Anna Pettinelli a IoeTe spara il retroscena: Alessia Marcuzzi a Temptation Island...

Giada Oricchio 15 luglio 2020 a

a

a

Show di Anna Pettinelli a "IoeTe", il programma di Pierluigi Diaco su RaiUno: "Io non ho segreti e te?". Poi il retroscena inedito su Temptation Island: "Alessia Marcuzzi era gelata".

Anna Pettinelli, voce storica di RDS e protagonista indiscussa di Temptation Island Vip 2, da brava livornese tira fuori tutta la sua schiettezza nell'intervista con Pierluigi Diaco, padrone di casa a "IoeTe". Il giornalista le ha chiesto come aveva vissuto Temptation Island ricordando che a Corinne Clery e Serena Grandi aveva detto che nei reality show ci può essere verosimiglianza e non verità perché non si può essere veramente sé stessi davanti alle telecamere, ma la Pettinelli ha difeso i reality show: "E chi l'ha detto? Per quanto si sia del mestiere, scatta qualcosa di imprevedibile. Te lo diranno tutti quelli che hanno fatto reality. Io e Stefano eravamo preparati... Eppure ci sono rimasta male. Ancora oggi quando vedo Temptation Island mi rode a ripensarci. Voi avete visto 20 minuti di falò per esigenze televisive, ma il confronto è durato tre ore! Fino alle 5 del mattino. La povera Marcuzzi era gelata su un tronco e anche gli operatori non ne potevano più".

Temptation tra coppie e falò: cos'è successo nella seconda puntata

Il conduttore ha insistito parlando di "parte segreta" impossibile da condividere con il pubblico e ne è nato un botta e risposta con Anna Pettinelli: "Puoi chiedermi tutto. Io non ho segreti. Ma perché tu che segreti hai?!" e Diaco, preso in contropiede, ha replicato imbarazzato: "Io?! Figurati, nessuno". A seguire le ha mostrato un videomessaggio del fidanzato Stefano Macchi: "Te fai la dura, ma sei innamorata. Guarda che occhi dolci. Tanto lo so che poi a casa comanda lui" e la Pettinelli stupita ha risposto in stile Valeria Marini al primo GFVIP: "Ma quando? Ma chi? Ma dove? Ma se dice che sono un kapò".