Stefano De Martino, cosa gli scappa sulla Rodriguez a Made in Sud

Terribile fuoriprogramma. Tutto in diretta. Stefano De Martino sbotta sul palco di Made in sud e mette, ancora una volta, le cose in chiaro. Andiamo per gradi.

“Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”: Pelle Iodice - il comico di Made in sud - pizzica il ballerino. Che risponde a tono: “Non è vero”. Poi continua il ping pong: “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, chiede Iodice. “Magari”, risponde De Martino. Il riferimento del comico è diretto alla paparazzata in barca con Mariana Rodriguez. Poi De Martino rincara la dose: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”.

Nessun riferimento alla storia presunta con Alessia Marcuzzi. L’indiscrezione è stata categoricamente smentita da tutti: Stefano, Belen e Alessia (che ha risposto con una frase di Woody Allen). La Marcuzzi è stata paparazzata in barca con suo marito Paolo Calabresi. Caso chiuso.