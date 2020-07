Il dramma della Cucinotta. Ecco cosa è successo

09 luglio 2020 a

Una dramma grande. Superato solo dopo anni con l'aiuto del marito. Maria Grazia Cucinotta racconta tutto in un'intervista nella quale anticipa le novità nelle sua vita.

«Al primo "Si" ero una ragazzina travolta dal successo. Oggi so quel che voglio e sono matura: questo secondo matrimonio sarà quello vero». Annuncia Maria Grazia Cucinotta in esclusiva a «Gente» (in edicola da venerdì 10 luglio) il rapporto con il marito Giulio Violati, dal quale ha avuto la figlia Giulia, e il sogno di rinnovare le promesse in Sicilia il prossimo autunno.

«Il segreto del nostro legame? Siamo più amanti che coniugi. Mio marito ha un lavoro stabile a Roma, io ho sempre viaggiato. L’intesa sessuale è stata molto importante per tenerci uniti nel tempo, anche se abbiamo avuto i nostri momenti bui». Uno su tutti: «Cercavamo un secondo figlio che non è arrivato. Un dramma, ma l’abbiamo superato assieme».