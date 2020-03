In piena emergenza coronavirus riaprire gli ospedali così da poter dare le cure a tutti. È l'appello lanciato dall'attrice Maria Grazia Cucinotta che invita tutti a firmare la petizione "#ioho66anni - Rafforzare ORA il Sistema Sanitario Nazionale" di Vite senza paure onlus.

Il virus Covid19, soprattutto a causa della carenza di posti letto in Italia, ha messo in ginocchio la sanità del Paese. "Mi aiutate a far firmare questa petizione, per far riaprire gli ospedali cosi da poter dare le cure a tutti... non si possono lasciare morire le persone per mancanza di posti... le cure sono un diritto per tutti" scrive sul profilo ufficiale Facebook l'attrice che scende in campo per garantire il diritto alla salute a tutti e rilancia l'iniziativa di "Vite senza paura".

Per firmare la petizione clicca qui

"L'emergenza Coronavirus - si legge nell'appello della petizione si affronta anche RAFFORZANDO subito il Sistema Sanitario Nazionale. Con azioni STRAORDINARIE perché è straordinaria l'emergenza in atto. Si devono riaprire gli ospedali chiusi, si devono assumere medici, infermieri e personale e acquisire gli strumenti attraverso procedure straordinarie immediatamente. Si usino fondi prelevandoli da qualsiasi altro capitolo di spesa. Una volta affrontata e risolta questa emergenza, si troveranno i sistemi per riequilibrare gradualmente la spesa di altri settori. Semplicemente oggi è una questione di vita o di morte. Semplicemente NESSUNO può scegliere chi deve morire e chi deve vivere. Dobbiamo fare TUTTO quanto siamo in grado di fare per salvare quante più vite è possibile".