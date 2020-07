Seno nudo e stampella, il topless di Madonna spiazza i fan

08 luglio 2020 a

Madonna stupisce ancora. La popstar ha pubblicato su Instagram un selfie in cui appare a seno nudo mentre si appoggia a una stampella. Insomma, anche la riabilitazione è sexy per Veronica Ciccone in arte Madonna. "Ognuno ha una stampella" commenta la cantante 61enne che lascia per un momento da parte i post su BlackLivesMatter

Madonna si sta sottoponendo a cure e trattamenti dopo gli incidenti che l'avevano costretta a terminare in anticipo il tour prima dell'emergenza Covid.