Madonna mai vista così. Semi-nuda e sconvolta dal lockdown, la foto choc

Madonna torna a stupire i suoi fan. Stavolta con una foto choc su Instagram che la vede in mutande e reggiseno in una posa tutt'altro che sexy, capelli spettinati e un'espressione vagamente sconvolta. "Current Wardrobe Sitch", commenta la popstar, ovvero "ecco la situazione attuale del mio armadio". Come a dire: questo è quello che passa il guardaroba in tempo di lockdown. Tra le prime a commentare la posa singolare di Madonna è una entusiasta Asia Argento: "Ti amo!", scrive l'attrice e figlia del regista Dario Argento. Si dividono i fan della popstar, tra chi le scrive che anche così la creatura più meravigliosa del mondo e chi le chiede di coprirsi...