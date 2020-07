Adriana Volpe diventa una tigre. "Stai zitta?" Così azzanna Giancarlo Magalli

Giada Oricchio 08 luglio 2020 a

Dalla volpe alla tigre il passo è breve. Adriana Volpe, conduttrice di “Ogni Mattina”, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8, azzanna Giancarlo Magalli dopo lo sfottò di ieri: “Non ti permettere di dirmi zitta! Pensa a I Fatti Vostri che con la tua conduzione solitaria è crollato dal 10% al 5% ed è in caduta libera”. E su Instagram rincara la dose.

Dopo mesi di lockdown, nessuno ne è uscito migliore, ma tutti ne sono usciti stressati. Succede che Adriana Volpe, rilanciata dal Grande Fratello Vip 4 (abbandonò per la morte del suocero), si è accasata a Tv8 alla guida di un nuovo programma insieme ad Alessio Viola. Il contenitore è acerbo, forse un po’ troppo copia di cose già viste e per ora gli ascolti sono sotto la media della rete. Ma sarebbe ingiusto non riconoscere che è una novità per la rete in chiaro di Sky e che è in fase di rodaggio: i margini di miglioramento ci sono anche perché entrambi i presentatori sono bravi e capaci (se la Volpe facesse qualche birignao in meno ci guadagnerebbe, nda). L’avvio stentato di “Ogni Mattina” ha scatenato Giancarlo Magalli, ex collega della Volpe con cui è finita in Tribunale. Ieri il presentatore aveva pubblicato un post su Facebook con lo 0.9% di share (quello del programma di Adriana Volpe) con l’emoticon del silenzio e la scritta: “Chi vuol capire, capisca. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Oggi quella frecciatina social così poco elegante è stata rimossa, ma la Volpe non ha lasciato correre. Anzi. In apertura di trasmissione si è presa 1 minuto per replicare pubblicamente a Magalli: “Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e oggi ha prontamente tolto. In questo post c’era un emoticon con il gesto del silenzio dove si dice ‘shhh stai zitta’. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai! Perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta e non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai nemmeno oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una rete e una squadra che stimo e in cui credo, e tu caro Giancarlo con questo gesto (si è portata il dito sul naso, nda) sempre a voler zittire dimostri di non aver rispetto delle persone e di non aver rispetto delle donne. E questo non te lo permetto”.

Ma non è finita perché contemporaneamente sul profilo ufficiale della bella presentatrice compariva il vero e proprio affondo: “Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come tv8. Mi offende questo gesto. E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi (…)”.