Adriana Volpe e Andrea Denver di nuovo insieme, la battuta infiamma lo studio di TV8: così rimani incinta...

Giada Oricchio 06 luglio 2020

a

a

“Sarebbe un onore". Così Andrea Denver ha risposto a una battuta hot su Adriana Volpe negli studi di “Ogni mattina”, il nuovo programma del mattino di Tv8. Andrea Denver e Adriana Volpe si sono conosciuti al GFVip 4 e da subito hanno dimostrato una grande intesa. Si definiscono “amici speciali”, ma tutte le volte che sono nella stessa stanza si sente aria di flirt.

Il modello veronese ha sempre ammesso di avere un debole per la Volpe (20 anni più grande) ricoperta di così tanti complimenti da suscitare la gelosia del marito Roberto Parli. A distanza di mesi dal reality show, niente sembra cambiato: nel corso di “Ogni mattina”, Denver si è lasciato andare a una battuta pepata. Dopo aver ricordato l’esperienza nella casa del Grande Fratello, tra tazze di orzo e pizza, un giornalista si è rivolto ad Adriana Volpe e ha detto: “Guarda come è bello, attenta anzi a non guardarlo troppo altrimenti rimani subito incinta”, la Volpe ci ha scherzato su: “Addirittura” e Denver: “E’ un onore detta così…”. Il siparietto si è chiuso con una risata e un pizzico di imbarazzo.