Belen Rodriguez, scatta il bacio con Antinolfi. Ma i fan stanno con Stefano De Martino

Giada Oricchio 07 luglio 2020 a

a

a

Continua la telenovela argentina targata Stefano De Martino-Belen Rodriguez. La 35enne argentina è stata paparazzata mentre bacia il nuovo amore: Gianmaria Antinolfi, ma i fan non apprezzano.

Il settimanale "Chi", in edicola mercoledì 8 luglio, ha fatto lo scoop che gli amanti del gossip aspettavano pubblicando in copertina il bacio di Belen e Gianmaria, 35 anni, direttore vendite di un gruppo che gestisce marchi di lusso. La foto (posata a favore di zoom) suggella un weekend di divertimento tra Napoli e Capri dove Belen era sbarcata insieme al fratello Jeremias e alcuni amici per festeggiare il compleanno del nuovo compagno.

Ufficializzato così il nuovo legame dopo la seconda rottura con il marito Stefano De Martino. Tutto questo al termine di una settimana ad alto tasso di pettegolezzo. Dagospia aveva lanciato l'indiscrezione bomba: De Martino avrebbe messo le corna a Belen con Alessia Marcuzzi, a sua volta sposata con Paolo Calabresi, e la possessiva argentina (si vocifera di scenate tremende) avrebbe scoperto la tresca dall'iPad collegato con il cellulare. I diretti interessati hanno smentito, mentre la Rodriguez ha confermato l'infedeltà con un post su Instagram ma senza fare il nome della Marcuzzi (la cui posizione è tutta da capire: con De Martino sarebbe stata una notte risalente ai tempi dell'Isola dei Famosi di due anni fa o è una montatura nata da un equivoco?).

Sempre sul settimanale "Chi" ci sono le foto di De Martino in barca con la neo single Mariana Rodriguez, ma nessun bacio o abbraccio, sembra che fosse ospite di un amico comune. Vedremo. In verità sono mesi che si rincorrono le voci di un De Martino "sfarfalleggiante" da sempre e poco incline alla fedeltà, ma non sono mai usciti scatti compromettenti. Quindi o non è vero o è molto bravo a non farsi beccare preferendo far parlare di sé attraverso il lavoro (ottimi gli ascolti di "Made in Sud" su Raidue nonostante il cambio di giorno) piuttosto che con le copertine di gossip. Al contrario di Belen che, "vittima" della sua bellezza, curata in maniera certosina se non chirurgica, e suo malgrado, è il fiore all'occhiello dei settimanali di cronaca rosa. In un mese ha monopolizzato l'attenzione per il clamoroso addio, è stata immortalata con l'ex fidanzato Andrea Iannone nel privee di un ristorante di Milano, ha lenito le sue sofferenze sul lago di Como, ha rilasciato un'intervista in cui dichiarava di "non avere più pazienza per chi promette e non mantiene" e ha spopolato in quel di Capri.

Video su questo argomento Belen Rodriguez, ecco come ha scoperto il tradimento di Stefano De Martino. E già balla con un altro Giada Oricchio

Tornando alla copertina di "Chi", gli internauti si sono spaccati: c'è chi sostiene che Belen abbia fatto bene a vendicarsi e a rifarsi una vita e chi invece la critica: "E meno male che aveva detto che prima di concedersi a un uomo deve passare del tempo", "Ma dove lo teneva? Nell'armadio?!", "E pensare che 15 giorni fa piangeva in bagno perché era un momento difficile, che falsa", "La Rodriguez non sa più come scavalcare De Martino e attirare l'attenzione spenta su di sé", "Eccola là, questa sa solo fare la vittima e poi finire ogni estate in copertina con un uomo diverso", "Diceva che l'amore era per le persone vere... Ahahah che grande amore e che grande delusione se dopo un mese sta già con un altro". Intanto è notizia di queste ore che Stefano De Martino, uscito dall'ombra benedetta di Belen (un bel trampolino di lancio a inizio carriera), condurrà da solo il Festival di Castrocaro. L'anno scorso divise il palco con la showgirl argentina.