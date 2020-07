Flirt con Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi risponde così

Giada Oricchio 05 luglio 2020 a

Alessia Marcuzzi non resiste alla tentazione e smentisce l'indiscrezione sulla presunta storia extraconiugale con Stefano De Martino rivelata da Dagospia. La conduttrice ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram l'immagine dell'autobiografia di Woody Allen "A proposito di niente". Un messaggio diretto: il regista celebre per la sua sottile ironia nel 1992 è stato accusato di molestie sulla figlia adottiva Dylan da parte dell'ex moglie Mia Farrow.

Nell'autobiografia, rifiutata da molti editori, Allen scrive: "Eravamo nel seminterrato con le bambine e le babysitter a guardare la tv e non c'era posto, quindi mi sono seduto per terra e per un attimo sì ho appoggiato la testa sul grembo di Dylan ma era una cosa del tutto innocente e non morbosa. Di certo non c'era niente di inopportuno". Secondo Woody Allen quando l'allora moglie Mia Farrow scoprì la relazione tra lui e la figlia adottiva Soon Yi per vendicarsi lo avrebbe denunciato per molestie in soffitta. Dunque, la Marcuzzi come De Martino e come la stessa Belen hanno preferito non seguire il consiglio di Giulio Andreotti: "Una smentita è una notizia data due volte".