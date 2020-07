Belen tradita per Alessia Marcuzzi. Fake news? Stefano De Martino fa esplodere i social

Giada Oricchio 04 luglio 2020 a

Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, sposata con Paolo Calabresi. Il conduttore smentisce, ma la Rete lo sfotte. E interviene anche Belen.

De Martino avrebbe messo le corna a Belen con l’amica comune Alessia Marcuzzi, che sarebbe anche quella conduttrice che dopo una notte di passione ha perso la testa per l’ex ballerino di Amici. Lo scoop di Dagospia sarebbe una bomba se non fosse che da questo disgraziatissimo 2020 ci aspettiamo di peggio, specie dopo aver ascoltato i tormentoni estivi (se ne salvano un paio, tre al massimo). Ma a fare un bell’arrosto dell’indiscrezione (non firmata) del sito di Roberto D’Agostino ci pensa il diretto interessato con una serie di Instagram Stories che hanno suscitato l’ilarità della Rete.

In sostanza, il presentatore di “Made in Sud”, nega il triangolo dicendo di aver riso della bufala al telefono con gli amici Alessia e Paolo, laddove Paolo sta per Calabresi, marito della conduttrice romana con il quale, sempre secondo Dagospia, c’è stata una crisi durante il lockdown. Si sono fatti grandi risate, ma ci sono rimasti male e chiedono maggior rispetto perché ci sono dei bambini piccoli. De Martino sottolinea che si tratta di una fake news che di essere “consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico, essendo un personaggio pubblico so che si sprecheranno le notizie in questi mesi”.

Ecco, se l’adulterio non c’è stato, l’ego c’è ed è anche bello grande. Quel “consapevole della mia posizione mediatica in questo momento storico” nemmeno se sei la Merkel che lotta per darci il Recovery Fund contro i paesi frugali. E infatti gli utenti dei social non perdonano lo scivolone: “La decadenza di una società è evidente quando Stefano De Martino dichiara di essere consapevole della posizione mediatica che occupa in questo momento storico”, “Quando sei Stefano de Martino "fermamente convinto di occupare una forte posizione mediatica in questo periodo storico", ma nonostante ciò in TT per via del tradimento ci finisce il nome di #belen e non il tuo”, “Dopo l'evidente rottura con #belen, Stefano de Martino: "fermamente convinto di occupare una forte posizione mediatica in questo periodo storico" E C PERIODO STORICO E MERD”, “quanta umiltà!”, “De Martino… anche meno”, “Ah Stefano: fly down”, “Ma Stefano de martino lo sa che l'unica posizione mediatica che occupa è quella del traditore seriale e che se sappiamo il suo nome è solo per merito di Virginia Raffaele?”.

E’ intervenuto perfino Antonello Piroso, ex direttore del TG LA7: “La news non è #ChiVaConChi tra #Marcuzzi #Belen etc, casi loro. No il sublime della faccenda è costui che così s'esprime: "Sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico" Ecco: tutto per dire che l'estinzione per #covid19(o altro) ce la meritiamo”.

La presunta tradita Belen Rodriguez, a sua volta in love con un imprenditore napoletano, replica confermando di fatto la voce di corridoio o almeno il tradimento. L’argentina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la fotografia di una sedia con la scritta: “E adesso siediti…”. La strofa di “Bella senz’anima” che Emma cantò ad Amici dopo aver scoperto il tradimento dell’allora fidanzato De Martino con Belen. Karma way.