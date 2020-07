Pietro Taricone rapporto occasionale? Perché Cristina Plevani bacchetta i social

Francesco Fredella 01 luglio 2020 a

a

a

“Occasione? Termine sbagliato”, la Plevani parla di Taricone. E bacchetta un utente che sui social scrive un commento abbastanza “spigoloso”. Testualmente si legge: “Ci sono persone che hanno rapporti occasionali sotto le telecamere e donne che fanno questo. A ciascuno la sua diversa percezione dell’altro”.

A un anno dalla morte di Pietro Taricone

Alla Plevani, ex bagnina della prima edizione del Grande Fratello, non piace questo pensiero che un fan esprime su Instagram. Insomma, non le vanno giù queste parole. E allora, sempre sui social, risponde per le righe: “Occasionale", termine errato. Solo per correttezza. Poi di me puoi pensare quello che vuoi”. Tra la Plevani e Taricone, deceduto a causa di un incidente in paracadute nel 2010, ci fu una bella storia d’amore nata sotto le telecamere del Grande Fratello. Tutto finì dopo il reality. Taricone debuttò come attore con grande successo. Quel drammatico incidente lasciò tutti senza fiato. In quegli anni, il re del Grande Fratello viveva una storia d’amore con Kasia Smutniak e dal loro amore nacque Sophie.