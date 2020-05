Marina La Rosa e Cristina Pievani faccia a faccia a 20 anni dal Grande Fratello

27 maggio 2020 a

Marina La Rosa e Cristina Pievani: faccia a faccia in diretta Instagram fra le due grandi sorelle per eccellenza, le rivali della prima edizione del Grande Fratello. Che si svelano anche qualche segreto dell'epoca. Una lunga diretta più volte interrotta dal wifi capriccioso. Ma alla fine si sono dette tutto quello che volevano Marina La Rosa e Cristina Pievani, le due rivali della prima edizione del Grande Fratello. Cristina aveva bucato la reunion dell'anno scorso, e spiega che lo aveva fatto perché appena tornata dal Camino di Santiago. Cristina ha svelato di avere in dvd tutta la quinta giornata, quella dell'amplesso di Cristina con il povero Pietro Taricone. Ecco i ricordi dell'epoca e come sono cambiate le due ragazze divenute donne e assai diverse da allora (molto Cristina, assai meno Marina...).