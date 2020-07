Elodie super sexy balla il Ciclone ma a Pieraccioni non piace

01 luglio 2020 a

Via le treccine, lunghi capelli neri, i vestitini corti e scollatissimi. Così Elodie si prepara a conquistare di nuove le vette delle classifiche, dopo il suo ultra gettonato Guaranà. Come un camaleonte la cantante riesce a cambiare look in continuazione e ad apparire sempre super sexy. Pe rivederla in tutto il suo splendore basta aprire il video, da oggi disponibile on line di "Ciclone", il nuovo esplosivo singolo dei produttori multiplatino Takagi & Ketra uscito il 19 giugno.

Il brano vede la collaborazione di Elodie, tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali Mariah, classe ’99 rappresentante della generazione Z del latin power, e dei celeberrimi Gipsy Kings. Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de Il Ciclone, la pellicola di culto degli anni ’90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale del clip. Tra le ballerine si riconosce un'altra sexy protagonista, Lorella Boccia di Amici di Maria De Filippi.