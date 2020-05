Elodie da urlo con le treccine nel nuovo video di Guaranà

Ci ha sempre abituato alle acconciature strane. Giocare con i capelli, fin dai tempi in cui si presentò con il caschetto rosa ad Amici di Maria De Filippi, per Elodie è un divertimento. Ma così, con le treccine e i capelli lunghi non l'avevamo mai vista. La cantante è apparsa in versione etnica nel nuovo video ufficale, da oggi, sabato 16 maggio, del Guaranà. Prodotto da Dardust è fuori in tutti i digital store dal 13 maggio e in radio da venerdì 15 maggio. Nella clip, diretta da Attilio Cusani per Maestro Production, la cifra stilistica del regista sottolinea la coerenza musicale del percorso intrapreso, sino ad ora, da Elodie. La lente utilizzata, che riproduce le caratteristiche di un filmino amatoriale, il montaggio incalzante con continui cambi di campo visivo, stretti primi piani staccati da ampi paesaggi, e la suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo, raccontano perfettamente il desiderio di evasione e tutta l’energia di Guaranà.