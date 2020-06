Rocco Siffredi pensa al Grande Fratello Vip: la verità sul provino dell'attore

Giada Oricchio 27 giugno 2020 a

a

a

Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano entrano o no nella casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione è stata riportata da “TvBlog”, ma un emoji negativo del figlio sui social era sembrata una parziale smentita. Invece, possiamo confermare che entrambi hanno sostenuto il provino con Alfonso Signorini e il suo team autoriali e che sono piaciuti molto. L’ingresso non è sicuro, ma la trattativa è in corso.

Al momento l’ostacolo è di natura economica: il re dei film per adulti, Rocco Siffredi, ha chiesto un cachet molto, ma molto importante, all’altezza della sua fama e soprattutto del target trasversale che può conquistare. A Mediaset stanno valutando tutti gli aspetti di una partecipazione così calda: Rocco Siffredi e il bel figlio, chiusi in una casa per tre mesi, cosa potrebbero dire o fare, soprattutto durante il live notturno? Sulla carta, il regista e attore porno (potrebbe accettare di entrare da solo nella casa di Cinecittà, nda) è un colpo colossale per il GFVip5. Basti pensare all’interesse e agli ascolti eccezionali che generò la disinibita storia d’amore tutta pepe, piedini dietro la tenda e armadi sospetti tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante lo storico GFVip2. Piacquero perché erano giovani senza falsi pudori. Un po’ come Rocco Siffredi: con lui l’imprevisto, il racconto hot, la battuta a doppio senso sono dietro l’angolo e sono oro colato per gli autori. Se poi sorprendesse rivelando un lato inedito della sua personalità, Signorini avrebbe vinto il Superenalotto. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.