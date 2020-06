GfVip, super cast per Signorini. Ecco i nomi dei nuovi inquilini

Giada Oricchio 23 giugno 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5 si preannuncia super big: Rosanna Cancellieri e Vera Gemma, secondo quanto riferisce Dagospia, avrebbero detto sì ad Alfonso Signorini. Il reality show di punta di Mediaset riaprirà la porta rossa della casa di Cinecittà a distanza di appena 5 mesi dall’ultima edizione, quella vinta da Paola Di Benedetto.

Il conduttore e direttore di “Chi” sta scegliendo con cura i suoi inquilini. Dopo Elisabetta Gregoraci (non ha confermato, ma nemmeno smentito) e Flavia Vento, spuntano altri due nomi fortissimi sulla carta. Rosanna Cancellieri, giornalista e volto storico della Rai, ha già partecipato a un’Isola dei Famosi, mentre la figlia dell'attore Giuliano Gemma ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione tutta pepe e romanità a Pechino Express, prima in coppia con Asia Argento e dopo l’infortunio dell’attrice, con Gennaro Lillio. A loro si dovrebbe aggiungere Andrea Damante con la fidanzata Giulia De Lellis nel ruolo di opinionista al fianco di Pupo e al posto di Wanda Nara ormai trasferitasi a Parigi. In verità, Alfonso Signorini vorrebbe ospitare più di una coppia al GFVip5 anche se non è ancora chiaro se come concorrente unico o come due inquilini diversi.