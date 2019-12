Di nuovo insieme in tv. Dopo il Gf Vip, che per loro è stato galeotto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti ad una nuova avvenuta televisiva. Dove? Su MTV con Ex on the beach 2. Insomma, la sorella di Belen soffia il posto in tv alla ricca ereditiera Elettra Lamborghini.

Adesso, però, sembra che Cecilia e Ignazio stiano pensando seriamente al matrimonio. Nessuna data confermata. Ma da voci di corridoio è nell’aria, per il 2020, il sì in casa Rodriguez. Un bel momento per loro, che si sono innamorati due anni fa tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Lei, lo ricordiamo, mollò in diretta il suo ex Francesco Monte per Moser. Tutti pensavano ad una storia-lampo, da consumare sulle copertine. Invece, non è stato affatto così. Cecilia e Ignazio sono al settimo cielo da tempo e la loro complicità sta superando ogni ostacolo. Presto li rivedremo insieme sul “piccolo schermo”.