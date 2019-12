Belen Rodriguez, da Fazio come Jessica Rabbit: mi disegnano così...

“Non sono cattiva, mi disegnano così”. La celeberrima battuta di Jessica Rabbit è stata parafrasata da Belen Rodriguez a “Che Tempo Che Fa”, il programma di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai2: “Non sono una mangia uomini, mi sento prigioniera del mio personaggio”.

Belen Rodriguez, 35 anni di incantevole bellezza, reduce dal successo della sesta edizione di “Tu Si Que Vales” su Canale 5, ha risposto a tutte le domande di Fabio Fazio, sia quelle professionali sia quelle private. E’ innamorata del marito Stefano De Martino che ha rischiato di perdere, si gode gli oltre 9 milioni di follower su Instagram: “Sono tanti per essere in Italia. Sono famosa in Italia e un po’ nel mio Paese. Quindi sono tanti considerando che non ho un successo mondiale” e ringrazia Maria De Filippi: “Lei mi ha insegnato a osservare le persone soprattutto quando si lavora in televisione. Lei è un’osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro insieme a lei, ormai la guardo con la coda nell’occhio e capisco più o meno cosa pensa”.

Ma oltre l’aspetto c’è di più e Fabio Fazio lo sottolinea: “Quanto l’immagine che hai di te corrisponde a quella del pubblico?” e Belen con una punta di amarezza: “Le immagini sono un fermo immagine. Se ti invitassi a casa mia scopriresti che sono molto più comica di come mi racconto. In realtà sono un po’ prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”. La Rodriguez parla anche della sorella Cecilia: "Le voglio molto bene. Come a tutta la famiglia. Se si sposa? Ultimamente la sento dire che non è pronta. È strano perché era la più romantica della famiglia".