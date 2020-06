Milly Carlucci si racconta a Domenica In: "Ballando con le stelle? E pensare che papà mi voleva magistrato"

21 giugno 2020 a

La signora della domenica ospita la "signora della tv". Copyright di Mara Venier che a Domenica In ha intervistato Milly Carlucci che ha ripercorso le tappe più importanti della sua lunghissima carriera. Dal debutto con Renzo Arbore: "Mi vide a Gbr (storica emittente romana, ndr), colsi questa occasione di andare a fare presentatrice, giornalista, spostavo le sedie, facevo un po' di tutto”. Milly ha anche parlato di Luciano Pavarotti e "dell'onore che mi ha fatto tenendomi vicino a sé, mostrandomi come lavorava. E introducendomi in un mondo che non conoscevo perché Luciano conosceva tutti i grandi personaggi della terra", ha detto raccontando il dietro le quinte di Pavarotti and Friends.

La Carlucci ammette: “Non avevo mai pensato di fare televisione, papà mi voleva inizialmente magistrato, quando non feci giurisprudenza e andai a fare architettura non l’ha presa bene”. E ha continuato per qualche anno perché pensava "che fosse una carriera nel quale non costruivo, il nostro mestiere è fatto di alti e bassi”.

Tra le novità di Ballando con le stelle, Milly ha raccontato della sua esperienza, la scorsa stagione, di ballerina per una notte nello show di prima serata di Rai1: "MI sono vergognata molto, ma alla fine ho detto ‘chi se ne frega’ e mi sono molto divertita”, ha detto a Mara Venie nel corso della penultima puntata di Domenica In.