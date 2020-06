Il coronavirus cancella gli Oscar, premi rinviati ad aprile

Costanza Cerasi 19 giugno 2020 a

a

a

Gli Oscar sono stati posticipati per la prima volta in 40 anni a causa del Coronavirus, la data slitta dal 28 febbraio al 25 aprile 2021. L'ultima volta, nel 1981, la cerimonia è stata ritardata di 24 ore a causa del tentato omicidio del presidente Ronald Reagan.

"Per oltre un secolo, i film hanno svolto un ruolo importante nel confortarci, ispirarci e intrattenerci nei momenti più bui. Come hanno certamente fatto quest'anno. La nostra speranza, nel prolungare il periodo di ammissibilità e la data dei nostri premi, è di fornire la flessibilità di cui i cineasti hanno bisogno per finire e pubblicare i loro film senza essere penalizzati da qualcosa al di fuori del controllo di chiunque ", hanno dichiarato il presidente e il CEO dell'Accademia, David Rubin e Dawn Hudson, in una dichiarazione congiunta. L'Accademia ha anche esteso la finestra di ammissibilità per i film, che di solito corrisponde all'anno civile, mentre per gli Oscar del 2021 la nuova finestra sarà rimandata al 28 febbraio 2021.

La ABC e i produttori non hanno dichiarato in che modo il ritardo o le raccomandazioni in corso sulla mitigazione del coronavirus influenzeranno il formato della trasmissione effettiva. "Quest'anno ci troviamo in un territorio inesplorato e continueremo a lavorare con i nostri partner dell'Accademia per garantire che lo spettacolo del prossimo anno sia un evento sicuro e celebrativo che catturi anche l'entusiasmo per l'apertura dell'Accademia Museum of Motion Pictures", ha detto Karey Burke, presidente, ABC Entertainment. L'Academy Museum of Motion Pictures, che era stato aperto il 14 dicembre 2020, aprirà ora il 30 aprile 2021.

Questi cambiamenti alla cerimonia del 2021 sono avvenuti circa tre mesi dopo l’inizio della diffusione del coronavirus negli Stati Uniti che ha sconvolto ogni aspetto della vita, incluso l'industria dell'intrattenimento. Da allora, le produzioni cinematografiche e televisive sono state ritardate o hanno dovuto essere reinventate, e di conseguenza anche i festival.