Bugo ci ricasca, scompare dalla conferenza con Morgan

Non dimenticate mai il forfait di Bugo a Sanremo. La storia si ripete. “Dove vai?”, aveva detto Morgan dopo l’esibizione con un testo tutto cambiato davanti al pubblico dell’Ariston. Oggi, a distanza di mesi, Bugo ci ricasca. S’arrabbia e molla la conferenza stampa di “Back2Back – Speciale Let’s Play“, il nuovo programma live di Rai Radio2 (sarà in onda per 6 venerdì alle 21).

La lite va in scena sul web. Un cronista fa una domanda ai due cantanti (che non parlano da Sanremo). Risponde Morgan: “Non sono certo stato con le mani in mano, ho scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e mi è nata anche una figlia. Riguardo a Bugo sono cose che non ricordo più, ormai lontane dalla mia realtà, il passato non mi interessa”. Bugo va su tutte le furie. E molla tutto. Un guasto alla Rete internet? Mistero. “Bugo, cosa è successo?”, direbbe Morgan. E inizia così il secondo tempo di un film già visto.