Altro che duetto con Morgan. Ecco la verità di Achille Lauro

Achille Lauro peggio sì, ma da solo. Domenica scorsa, a Mara Venier, padrona di casa di “Domenica In”, l’artista aveva dichiarato che “stava per fare di peggio” dopo aver visto la performance con Morgan sul palco del Festival di Sanremo 2018.

Sembrava che si riferisse a un nuovo duetto con Marco Castoldi, ma Achille Lauro ha smentito con un tweet: “Non ho detto che farò di peggio con Morgan. Ho detto che sto per fare di peggio e basta. Peggio anche di quel duetto che lascio, unico, alla storia”. Dunque, Achille Lauro come Paganini: non si ripete. E prepara un nuovo colpo mediatico.