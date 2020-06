Nunzia De Girolamo regina tra gli uomini, pronto il programma su Rai1

17 giugno 2020 a

a

a

Un programma su Rai1 per Nunzia De Girolamo. l’ex parlamentare di Forza Italia, oggi molto vicina a Matteo Salvini, è al lavoro su una trasmissione di seconda serata "fuori dai cliché, non un talk ma un vero e proprio salotto con soli uomini dove la politica non è di casa", scrive l'AdnKronos che ha dato la notizia. Nunzia De Girolamo da tre anni è opinionista del programma di Massimo Giletti "Non è l’Arena". Ora dovrebbe condurre un programma tuo suo, una sorta di "harem" al maschile che, si apprende, lascerebbe rigorosamente fuori dalla porta la prima passione, appunto la politica.