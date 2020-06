Jasmine Carrisi, dopo la Maturità l'esame con papà Al Bano: ecco la sua prima canzone

Sullo stesso argomento: Jasmine si prepara a sostituire Romina. Sul palco con Al Bano

Auguri a Jasmine Carrisi. Maturità superata. Stamattina la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha da poco finito l’esame. “Era tranquilla stamattina”, racconta sua madre Loredana Lecciso. E quando al telefono facciamo qualche domanda in più a Jasmine risponde: “Non ho avuto paura. Per fortuna l’arte della parola non mi manca. Ma è stata una bella emozione. Mi hanno chiesto la figura della donna. Ho parlato molto”. Poi, sempre al telefono, Loredana prende la palla al balzo e dice: “Tutti noi in famiglia eravamo un po’ sulle spine. E’ la prima prova importante. Ma è andata bene e siamo tutti felici adesso”.

Da pochi giorni Jasmine ha esordito nel mondo della musica con un brano che s’intitola Ego. Un sound giovanile, che sta spopolando in Rete. “Tra pochi giorni sarà pronto anche il videoclip”, continua la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Adesso anche loro possono brindare a due nuovi successi per Jasmine: il diploma e una nuova canzone, che da poco è sulle piattaforme digitali. E’ già un tormentone. S’intitola Ego. Nei prossimi giorni, come ci conferma Jasmine, sarà pubblicato anche il videoclip.