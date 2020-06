Jasmine si prepara a sostituire Romina. Sul palco con Al Bano

Giada Oricchio 13 giugno 2020 a

Romina Power scansate che arriva Jasmine Carrisi a cantare in coppia con papà Al Bano. Dopo la ritrovata armonia familiare tra il leone di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, è il momento del debutto di Jasmine nel mondo della musica. Mamma Loredana ha pubblicato sul profilo Instagram una breve clip che lancia il singolo della figlia nata dall'unione con Al Bano. Il video è disponibile su YouTube e il titolo è tutto un programma: "Ego": un testo rap furbo e accattivante su note orecchiabili.

In precedenza a tentare la via dello spettacolo erano stati Yari, ottimo musicista refrattario però allo showbusiness, e la sorella Cristel che, stroncata dalle critiche eccessive dei leoni da tastiera, decise di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla famiglia anche se ha dimostrato di avere un'innata attitudine alla conduzione con il programma "55 passi nel sole". Dunque sarà la bionda Jasmine, spinta da Loredana Lecciso, a raccogliere l'eredità artistica del padre dimostrando di avere il medesimo talento?