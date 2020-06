Mara Venier, delirio in studio per il piede rotto: non inquadrate le mutande

Giada Oricchio 14 giugno 2020 a

Fuori programma nella puntata del 14 giugno di “Domenica In” e Mara Venier punge al regia: “No, le mutande no”. La Venier conduce le ultime puntata di “Domenica In” con il tutore al piede sinistro rotto a seguito di una caduta dalle scale. Per affrontare la chiacchierata con Christian De Sica, presente in studio, su Alberto Sordi, si è seduta sulla sua poltrona bianca, ma il vestito blu l’ha tradita. La Venier ha appoggiato la gamba infortunata con il tutore sul pouf e la gonnellina è salita mostrando qualcosa di troppo. “Aò, non me inquadrà che me se vedono le mutande! Non è il caso” ha detto scherzando la presentatrice al regista e De Sica pronto: “Però che belle gambette che hai!”. Poco prima del fuori programma la conduttrice aveva rivelato il delirio in studio per muoversi dalla scrivania alla poltrona e intervistare De Sica: "Mi hanno trasportato in tre".