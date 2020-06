Mara Venier spiazza tutti a Domenica In. Quel gesto imprevisto che piace ai social

Giada Oricchio 07 giugno 2020 a

Mara Venier sempre più padrona di "Domenica In" e dei social. Domenica 7 giugno le è bastato un gesto tanto "familiare" quanto poco televisivo a conquistare il pubblico. La conduttrice, cornetto anti sfiga al polso dopo la frattura del piede, era in collegamento con Luciana Littizzetto e l'immunologo Le Foche quando nello split si è visto che con assoluta nonchalance prendeva una tavoletta di cioccolato e ne mangiava un pezzo. Così, in diretta. Una mossa semplice che ha divertito molto i social: "Mara, una di noi", "Mara ha appena finito di dire che si è messa a dieta e poi si strafoga di cioccolato. Te se ama!", "Mara che ci mostra come tutti noi abbiamo trascorso la quarantena", "Io come zia Mara in classe durante le lezioni".

Il coronavirus è quasi finito. Cosa dice l'immunologo a Mara Venier

È stata davvero una domenica adrenalinica e ricca di leggerezza per la Venier: ha aperto il programma dicendo che non mollava, ha mostrato il cornetto al polso e uno ancora più grande sul tavolo, ha raccolto inviti per le vacanze dalla Puglia alla Sardegna passando per la Calabria, ha svelato i lati intimi e autentici di Luciana Littizzetto, Alberto Matano (confermato a La Vita in Diretta, nda), Michele Emiliano e J-Ax, si è fatta sorprendere al rientro dal nero pubblicitario mentre mandava in vocale affettuoso a Claudia Mori, ha improvvisato il giusto, è stata spontanea con Renzo Arbore e ha chiuso citando Alda Merini: "Ho iniziato con un sorriso e voglio chiudere con un sorriso". È la forza della professionalità: far sembrare facili le cose difficili.