Ilary Blasi si rifa la chioma. Francesco Totti la demolisce

Il "colpo di testa" di Ilary Blasi non piace a Francesco Totti: "Non stai bene". La conduttrice Mediaset, in attesa di tornare in tv con un nuovo programma, si diletta su Instagram. Ieri ha provato a imitare la cuoca Benedetta: non ha cucinato dolci deliziosi, ma ha sperimentato i "boccoli fatti in casa" da Ilary. Il risultato è stato una chioma leggermente movimentata più che dei riccioli alla Julia Roberts. Bella come sempre anche se il figlio Christian non ha apprezzato e men che meno il marito Francesco Totti.

La Blasi, infatti, ha pubblicato su Instagram lo screenshot della chat WhatsApp in cui gli chiedeva un parere. "Che ne pensi dei miei boccoli? Sii sincero e onesto" e lo storico capitano della Roma: "Ma che foto ti sei fatta? E soprattutto che hai fatto ai capelli? Tu non stai bene".