Ilary Blasi svela il segreto di Totti

Ilary Blasi scopre il Francesco Totti segreto. Sul suo profilo Instagram, dove negli ultimi mesi è diventata particolarmente attiva, la bella conduttrice ha postato una serie di storie dal cuore di casa Totti. Ha mostrato l'ingresso e le scale e poi ha regalato una vera e propria chicca ai fan dello storico capitano della Roma.

Ha attraversato il corridoio della splendida abitazione e ha aperto la porta di una camera "particolare". Novella Cicerone, Lady Totti ha detto: "Adesso vi porto nella cameretta di Francesco" e ha mostrato il letto, un cuscino della Roma, foto di un Totti agli albori della sua magnifica carriera e anche un'immagine in cui faceva il modello. In questo caso però l'irriverente Ilary non è riuscita a trattenere una piccola risata.